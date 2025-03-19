Почему гробница фараона Тутмоса II оказалось пустой?

Недавно археологи совершили большое открытие — они обнаружили гробницу египетского фараона Тутмоса II, первую находку своего рода со времен гробницы Тутанхамона в 1922 году. Но теперь перед специалистами появилось много новых вопросов. Портал livescience.com рассказал о них подробнее.

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В отличие от дюжин ранних фараонов, которые похоронены в своих пирамидах или вокруг них, и поздних правителей Древнего Египта, которых хоронили в Долине Королей, гробница Тутмоса II находится в 2 км к западу от Долины Королей. А из-за того, что гробницу затопило вскоре после погребения, мумию и большую часть артефактов чиновники переместили в другую локацию — никто не знает, куда.

Археологи нашли гробницу в октябре 2022 года, но лишь недавний анализ одного из предметов погребального инвентаря связал находку с фараоном Тутмосом II, правившим 3 500 лет назад. Объект представлял собой большой алебастровый сосуд для мази, и надпись на нем гласит, что место захоронения правителя выбрала его жена — Хатшепсут.

Но почему она решила похоронить мужа в отдалении от Долины Королей, хотя собственную гробницу возвела именно там? Историки затрудняются дать ответ. Есть предположение, что Тутмос II сам выбрал место для своей гробницы, а Хатшепсут просто выполняла его инструкции после смерти. Вероятно, в то время Долина Королей еще не стала стандартным местом погребения для фараонов. Данную теорию частично подтверждает тот факт, что в 500 метрах от гробницы Тутмоса II нашли еще одну, незавершенную, и судя по надписям она предназначалась для Хатшепсут.

По факту, Хатшепсут была первой правительницей Древнего Египта, похороненной в Долине Королей. Тот факт, что ее гробница находится так далеко от места захоронения ее мужа, может натолкнуть на предположение, что между супругами были прохладные отношения, но у этой теории нет никаких подтверждений или исторических доказательств. Если бы Хатшепсут не любила своего бывшего мужа, то она вряд ли бы приказала построить погребальный храм специально для него.

Ученых также интересует еще один вопрос: потенциальная вторая, не найденная, гробница Тутмоса II. Гробница, найденная в 2022-м, была практически пустой — ее содержимое вывезли после затопления гробницы. На данный момент археологи занимаются раскопками груды гранита и скал неподалеку: есть вероятность, что она скрывает за собой вход в другую гробница. Иначе холм высотой 23 метра вряд ли бы появился сам по себе — кто-то потратил много сил и времени на его создание.