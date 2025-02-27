Cоздан компьютер на кошачьих кубитах

Команде исследователей из Amazon Web Services удалось использовать «кошачьи кубиты» для того, чтобы улучшить способности квантовых компьютеров исправлять ошибки. Речь идет о технологии, основанной на принципе кота Шредингера, сказано в статье, которую опубликовал Nature.

Системой используются так называемые кошачьи кубиты (сами по себе кубиты являются квантовым эквивалентом классических вычислительных битов), которые устойчивы к определенным типам помех и ошибок. Название кубитам дано в честь кошки Шрёдингера, которая находится в состоянии суперпозиции.

В отличие от классических компьютеров, квантовые устройства не застрахованы от ошибок, что значительно ограничивает их возможности при решении определенных задач. Квантовое исправление является способом уменьшить количество ошибок. Он основан на распределении информации по нескольким кубитам. С помощью этого выявляются и исправляются ошибки без ущерба для вычислений. Вместе с тем в основном методы квантового исправления ошибок требуют использования большого числа дополнительных кубитов для обеспечения надежной защиты. Из-за этого снижается эффективность работы устройства.

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Физики занимаются разработкой более эффективного метода квантовой коррекции ошибок, который предполагает использование особого типа кубита, известного как «бозонный кубит-кошка». Он обладает высокой устойчивостью к одному типу ошибок за счет более высокой вероятности возникновения другого типа.

Отмечается, что использование «кошачьих кубитов» может стать действенным методом разработки отказоустойчивых квантовых вычислений. По мнению исследователей, система способна к масштабированию и эффективному функционированию. Однако для достижения производительности, достаточной для практического применения квантовых вычислений, требуется дальнейшая оптимизация.