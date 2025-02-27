Infinix интегрирует DeepSeek в свои смартфоны

Компания Infinix объявила об интеграции DeepSeek-R1 со своими устройствами.

© Infinix

Как рассказали "РГ" представители бренда, это позволит смартфонам с XOS версии 14.5 и выше получить доступ к расширенным возможностям после обновления.

По заявлению пресс-службы компании, нейросеть будет также использоваться в следующем поколении смартфонов серии NOTE.

С интеграцией DeepSeek умные устройства Infinix смогут предложить пользователям более эффективную систему поиска и обработки информации. Нейросеть объединили с уже существующим помощником Folax, благодаря чему доступны голосовые команды.

В дальнейшем подразделение Infinix AI∞ Lab планирует разработать и выпустить экосистему искусственного интеллекта, которая потенциально должна охватить игры, повседневную жизнь, смартфоны с поддержкой ИИ и устройства с технологией AIoT.

В январе текущего года чат-бот DeepSeek попал на вершину рейтинга бесплатных приложений в Apple App Store США, Великобритании, Китая и ряда других стран. Вслед за этим обрушились акции многих технологических компаний.