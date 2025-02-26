Apple исправит ошибку с распознаванием слова «расист» как «Трамп»

Американская корпорация Apple намерена устранить ошибку в функции «Диктовка» на iPhone, сообщает Variety. Проблема заключалась в том, что при диктовке слова «расист» на экране устройства на короткое время отображалось «Трамп». В Apple объяснили, что сбой связан с особенностями модели распознавания речи, на которой основана функция «Диктовка», отмечает ТАСС.

Представитель компании подчеркнул: «Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции «Диктовка», и сегодня мы выпускаем исправление». Он отметил, что функция распознавания речи иногда может показывать фонетически схожие слова до того, как будет отображен окончательный правильный вариант.

В ближайшее время пользователи iPhone смогут установить обновление, которое устранит эту ошибку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый американский президент заявил, что гендиректор Apple Тим Кук намерен инвестировать в экономику США благодаря победе республиканцев на выборах.