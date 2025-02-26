Названа стоимость среднебюджетного смартфона Google Pixel 9a

Google Pixel 9a, который должны представить в ближайшие недели, продолжает утекать в Сеть.

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Свежий слив раскрыл европейские цены на устройство, подтвердив, что стоимость останется на уровне предыдущей модели.

По данным Android Headlines, Pixel 9a с 128 ГБ памяти будет стоить €549 в Германии, Франции, Италии и Испании, а в Великобритании — £499. Версия на 256 ГБ обойдется в €649 и £599, соответственно. В США цена останется $499, а в Канаде составит $679.

Смартфон получит обновленный дизайн без фирменной «камерной полосы», увеличенный дисплей и аккумулятор, а также чип Tensor G4 с Android 15.

Официальный анонс ожидается 26 марта. При этом будет первый за долгое время Pixel, у которого не торчит блок основной камеры.