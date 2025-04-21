Что происходит с человеком во время приступа астмы

Сотни миллионов людей по всей Земле страдают астмой, причем приступы могут не только причинить сильный дискомфорт, но и поставить жизнь человека под угрозу. Портал livescience.com рассказал, что именно происходит с организмом во время приступа астмы.

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Приступ астмы вызывает две важные физиологические реакции. Первая — спазм бронхов. Во время приступа бронхи, проходы, соединяющие трахею с легкими, сужаются, что затрудняет дыхание. А вторая — воспаление воздушных путей, естественная реакция организма на аллергены или загрязнители, которые вдыхает человек. Некоторые астматики страдают от сильного воспаления, тогда как другие почти не испытывают его.

Помимо этого, ключевую роль в течение астмы играет выработка слизи. Легкие производят густую слизь, которая забивает собой суженные дыхательные пути и дополнительно осложняет дыхание. Люди с астмой, как правило, страдают от постоянного воспаления, что приводит к хронически повышенной выработке слизи. А приступ астмы обостряет этот симптом из-за притока воспалительных химикатов и молекул, таких как гистамин и лейкотриен, который производится иммунными клетками.

Три фактора (спазм бронхов, воспаление, слизь) в совокупности вызывают проблемы с дыханием — характерный симптом приступа астмы. Он выражает в одышке, хрипоте, кашле и сдавленности в груди.

При закрытии дыхательных путей тело недополучает кислород. В лучшем случае это просто приводит к одышке и кашлю, в худшем — к головокружению, смятению и даже потере сознания. Оставленный без внимания приступ астмы может даже привести к смерти, если он достаточно сильный.

Наиболее срочным средством против астмы является специальный ингалятор, который, как правило, содержит альбутерол — соединение, быстро расслабляющее дыхательные мускулы и останавливающее выработку некоторых химикатов, ответственных за приступ. В более тяжелых случаях для лечения применяют кортикостероиды, подавляющие воспаление — их вводят либо орально, либо внутривенно. А в экстренных ситуациях проводится кислородная терапия или механическая вентиляция легких.

Превентивное лечение приступов астмы предполагает избегание возможных триггеров, которые могут запустить спазмы и воспаление. Чем меньше вокруг астматика аллергенов, холодного воздуха, дыма и сильных запахов, тем лучше. Хотя есть и некоторые препараты, которые облегчают симптомы. Например, кортикостероиды для ингаляции, подавляющие воспаление, и специализированные релаксанты для дыхательных путей.