В Антарктиде образовался новый айсберг

Новый айсберг возник в Антарктиде. Ледяная глыба откололась от шельфового ледника Георга VI. Ее длина достигает 30 км, ширина 17 км.

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Новому айсбергу присвоили название А-84. Ученые ведут наблюдение за ним с помощью спутниковых снимков. Айсберг «родился в середине января. С 15 января по 15 февраля метеорологические спутники сделали более 20 фотографий (несколько дней пришлось пропустить из-за облачности).

Отколовшись от ледника, айсберг двинулся вдоль Антарктического полуострова. В настоящее время он плывет вдоль бухты, примыкающей к южной оконечности шельфового ледника, мимо острова Смайли. Затем, видимо, он проследует в северо-западном направлении к Южному океану. За месяц айсберг преодолел примерно 250 км от места своего появления.

Гляциологи отметили, что А-84 быстро двигался в прибрежном течении. В скором времени он может перевернуться в процессе таяния в более теплых водах.

Шельфовый ледник Георга VI является вторым по величине шельфовым ледником на Антарктическом полуострове. Его площадь составляет 24 000 кв. км. Ледник открыли в 1935 года при полете американского полярного исследователя Линкольна Элсуорта. Его назвали в честь правившего тогда британского монарха.

Многолетние наблюдения показали, что ледник постепенно уменьшается в размерах. В конце 2024 года на его поверхности заметили разлом, однако будущий айсберг был зажат морскими льдами. К январю 2025 года большая часть сезонного льда растаяла, и течения унесли айсберг в океан, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что от крупнейшего в мире айсберга откололась глыба. Ее размер составил 80 квадратных километров. Осколку присвоили собственное название A23b. О его образовании стало известно в начале февраля. Отделение произошло в море Скоша.