США запускают новый лунный аппарат

США намерены запустить к Луне новый посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines. Пуск запланирован на предстоящей неделе, сообщает НАСА.

Планируется, что аппарат Intuitive Machines IM-2 стартует в среду, 26 февраля. На Луну его доставит ракета SpaceX Falcon 9, пуск осуществят со стартового комплекса НАСА во Флориде.

Путь к Луне займет примерно неделю, спуск на поверхность земного спутника должен произойти в четверг, 6 марта.

«Посадочный аппарат проведет научные исследования и протестирует новые технологии, чтобы углубить наше понимание окружающей среды на Луне и подготовиться к будущим полетам человека на лунную поверхность», — сообщает НАСА.

Отмечается, что бур и масс-спектрометр измерят потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте. Также будут тестироваться более надежная система связи и беспилотные аппараты.

Кроме того, пассивная лазерная ретрорефлекторная решетка (LRA) на спускаемом аппарате сможет отражать лазерный луч и будет служить маяком для других кораблей на орбите.