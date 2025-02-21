Обнаружен древнейший мегарапторид

Команда палеонтологов под руководством Джейка Котевски из Университета Монаша описала останки древнейших известных на сегодняшний день хищников из группы мегарапторид.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Пять окаменелостей новых для науки теропод мелового периода, в том числе два образца кархародонтозавров, палеонтологи обнаружили на территории штата Виктория, на юго-востоке Австралии. Причем два образца кархародонтозавров на территории Австралии вообще обнаружены впервые.

"Открытие кархародонтозавров длиной 2-4 метра для Австралии является новаторским, - говорит Джейк Котевски. - Интересно было увидеть, как иерархия хищников Виктории отличается от популяций Южной Америки, где кархародонтозавры достигали размеров, сопоставимых с размерами тираннозавра - они вырастали до 13 метров, возвышаясь над мегарапторидами".

Однако в Австралии, по его словам, роли указанных хищников по сравнению с Южной Америкой кардинально поменялись, что лишь подчеркивает уникальность экосистемы Австралии мелового периода.

Среди найденных образцов имеются два окаменелости мегарапторидов. Анализ показал, что данные существа на территории Австралии вырастали до 6-7 метров в длину. То есть, они были крупнее местных кархародонтозавров.