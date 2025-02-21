В России создали «Орешник» для борьбы с мошенниками

В России появится свой «Орешник» для телефонных мошенников. Как сообщает Telegram-канал Shot, на форуме «Кибербезопасность в финансах» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру цифрового развития Максуту Шадаеву представили новый сервис «Фрод-рулетка».

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Отмечается, что он способен вычислять мошеннические звонки — входящие вызовы перенаправляются на готовых к общению с аферистами пользователей. Их задача: как можно дольше держать злоумышленников на телефонной линии, тратя их время.

«Во-первых, это получается лучший тренажер в мире, потому что на настоящих звонках мы узнаем актуальные схемы мошенников. Во-вторых, мы нейтрализуем злоумышленников — пока они разговаривают с пользователем фрод-рулетки, не могут достучаться до изначальной жертвы. Если бы все операторы лили во фрод-рулетку свои звонки, это был бы “Орешник” для мошеннических колл-центров», — рассказал представитель одного из российских банков.

Когда система заработает полномасштабно, она сможет защитить россиян от мошеннических действий. Во время презентации разработчик отметил, что «Фрод-рулетка» способна подрывать работу аферистов по выманиванию денег, парализуя работу их колл-центров.