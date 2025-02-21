Новый iPhone раскритиковали

Журналисты немецкого издания Macwelt раскритиковали новый iPhone 16e из-за отсутствия современной беспроводной зарядки. Авторы заметили, что недорогой смартфон не поддерживает зарядный стандарт MagSafe.

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MagSafe работает с помощью кольцевого магнита, расположенного на задней панели смартфонов Apple, и обеспечивает точный и быстрый процесс беспроводной зарядки. Стандарт появился в 2020 году, но в Apple по необъяснимым причинам решили не добавлять его поддержку в новый iPhone 16e.

Сперва журналисты предположили, что магнитное кольцо может мешать работе нового модема C1. В Apple заметили, что это не так, но не стали раскрывать причин отсутствия MagSafe.

По словам специалистов Macwelt, с MagSafe зарядные аксессуары плотно прилегают к смартфону и обеспечивают зарядку мощностью до 25 ватт. Без MagSafe зарядное устройство приходится более точно прикладывать к iPhone, также в этом случае мощность зарядки ограничена 7,5 ваттами.

В заключении авторы заметили, что не понимают причин, по которым Apple не добавила в смартфон за 599 долларов поддержку MagSafe.

«Мы не советуем покупать iPhone 16e, пока устройство не протестируем мы и наши коллеги из других IT-изданий», — подытожили журналисты.

Apple представила iPhone 16e с OLED-экраном, чипом A18 и одинарной камерой 19 февраля. В России минимальная стоимость смартфона составит 77 999 рублей.