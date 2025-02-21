Владельцев Android предупредили о новом опасном вирусе-похитителе

Как минимум 114 тысяч владельцев смартфонов на базе Android оказались под угрозой нового вируса, способного перехватывать и передавать данные банковских карт, рассказал «Газете.ру» руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков.

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«Первая атака с использованием такого программного обеспечения на основе легального приложения NFCGate на российских пользователей была зафиксирована в августе 2024 года. Программы маскируются под приложения банков, госсервисов, мобильных операторов и даже популярных антивирусов — еще месяц назад наши аналитики находили более 100 вариантов таких вредоносных приложений, и их список продолжает расти. Вирус опаснее упомянутого Набиуллиной», - предупредил специалист.

При установке на устройство вредоносное ПО на базе NFCGate требуют разрешений, нехарактерных для большинства приложений: в первую очередь, это совокупность разрешений на управление NFC-модулем и чтение смс, рассказал Ермаков.

Он рекомендовал проверить устройство любым антивирусом, а также посмотреть, есть ли у какого-либо из установленных приложений разрешения на управление NFC-модулем и чтение СМС. Если такое приложение обнаружится, необходимо удалить его.

«У вредоносных приложений на основе NFCGate нет сложных техник закрепления в устройстве и удалить их достаточно просто», - добавил эксперт.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о вирусе с функцией удаленного доступа к телефону. По словам главы ЦБ, он мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка.