Раскрыт дизайн среднебюджетного смартфона Nothing Phone (3a) Pro

Серия Nothing Phone (3a) выйдет на мировой рынок 4 марта, а утечка рендеров с сайта AndroidHeadlines уже раскрыла полный дизайн даже Phone (3a) Pro.

© Nothing

Обе модели имеют схожий дизайн, плоский экран и селфи-камеру с круглым вырезом. Модель Phone (3a) оснащена тройной камерой в горизонтальном расположении, а версия Pro имеет круглый модуль с камерой-перископом. Обе модели оснащены кнопками регулировки громкости слева, кнопкой питания справа и новой кнопкой камеры. Phone (3a) выпускается в черном и белом цветах, а Pro — в черном и серебристом.

© AndroidHeadlines

© AndroidHeadlines

По слухам, оба телефона будут оснащены чипсетом Snapdragon 7s Gen 3. Phone (3a) может поставляться с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ хранилища, в то время как Pro может предложить 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Оба устройства оснащены 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 5 000 мАч.

Спецификации камер включают основной сенсор на 50 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и телеобъектив на 50 МП. Модель Phone (3a) оснащена 2-кратным оптическим зумом, а Pro — перископной камерой с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи в Phone (3a) установлена 32-Мп камера, а в Pro — 50-Мп сенсор.