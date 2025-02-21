Космонавт Вагнер показал с орбиты Уральские горы

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировал Уральские горы.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

"Уральские горы в силу своего возраста не могут похвастаться большими высотами, но покоряют сердца туристов невероятными видами. Природная граница двух континентов растянулась на 2,5 тыс. км и прошла почти через все климатические пояса. Всего принято выделять пять географических зон, каждая из которых находит своих поклонников", - сказал Вагнер.

По его словам, на первом снимке - Южный Урал и его главная вершина - гора Ямантау.

"Гора носит статус "Особо охраняемой природной зоны" и закрыта для посещения. Тем интереснее посмотреть на нее с орбиты. Гора Иремель на втором фото - вторая по высоте точка Южного Урала. Издревле она считалась местом силы у башкир и пользуется популярностью для восхождения", - отметил космонавт.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Также в объектив спецкора ТАСС попали два города Челябинской области.