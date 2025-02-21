Россиянам назвали самые ненадежные пароли

Пароли от аккаунтов не должны быть слишком простыми и, например, включать дату рождения или номер телефона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, который назвал россиянам самые ненадежные пароли, а также рассказал, как защитить учетную запись.

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Эксперт заявил, что небезопасными являются пароли, представляющие собой последовательность цифр или известные математические константы, например число Пи. Также мошенники могут быстро угадать пароли, которые состоят из простых слов или личных данных пользователя: даты рождения или свадьбы, номера телефона, индекса, имени ребенка или домашнего питомца, номера СНИЛС или автомобиля.

Кроме того, скомпрометировать данные пользователя могут всплывающие онлайн-подсказки к паролю. Чугунов предупредил, что такие подсказки, как «имя жены + прошлый год» или «название улицы + номер квартиры», могут привести к краже пароля.

Эксперт предостерег россиян от хранения пароля или данных банковской карты в заметках или в виде фото в телефоне. По его словам, существуют вирусы, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.

«Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, "!" вместо "1" и так далее», — сказал Чугунов.

Он посоветовал использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи.

Ранее россиян предупредили о новом способе кражи паролей. Сообщалось, что мошенники начали похищать личные данные под предлогом смены кода от домофона.