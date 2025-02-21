В России задумали вернуться к советскому самолету

На фоне сложностей с разработкой легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» Минпромторг поручил Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) возобновить выпуск двигателя ТВД-10Б для советского самолета Ан-2 («кукурузник»), заменой которому и должна была стать новая модель. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Близкий к «Ростеху» (головная компания ОДК) источник подтвердил работу над двигателем. Другие собеседники сообщили, что на возобновление производства надо 1,8 миллиарда рублей. Официально в госкорпорации и компании ситуацию не комментируют.

ТВД-10Б разработан в Омске в 1965 году для установки на Ан-28 (развитие концепции самолета Ан-14, который должен был заменить Ан-2). Вернуться к нему задумали на фоне принципиальной неготовности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) выпустить самолет «Байкал» в ближайшие годы.

На смену этому двигателю должен были прийти ВК-800, но с ним также возникли проблемы. Сроки его поставок по-прежнему неизвестны. Глава СибНИА (действующий разработчик Ан-2) Владимир Барсук пояснил, что институт прорабатывает возможность установки ТВД-10Б на Ан-2. По его оценке, работа может занять полтора или два года.

Еще в сентябре Росавиации поручили сертифицировать до конца 2024 года Ан-2, а в первом квартале 2025-го — ТВС-2МС (модификация Ан-2 с американскими двигателями). Выполнить это поручение не удалось, Ан-2 до сих пор проходит сертификацию, причем только в сельскохозяйственной и транспортной версиях, а не в пассажирской.

Эксплуатанты самолета полагают, что завершение работ полностью остановит пассажирские перевозки в труднодоступных районах, в том числе на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Впрочем, в Минтрансе полагают, что Росавиация не пойдет на уступки компаниям, потому что отвечает не за коммерческую эффективность, а за безопасность. В таком случае, отмечали ранее эксперты, перевозки людей придется выполнять с помощью вертолетов, что в несколько раз дороже и потребует роста субсидий.

Осенью 2024 года на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин раскритиковал ответственных за создание самолета «Байкал». Он потребовал ускорить процесс вывода его на рынок, а также машину конкурентной по себестоимости.