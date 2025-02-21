В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), этот вирус - новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.

Издание отмечает, что исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Возглавила работы известная китайская вирусолог Ши Чжэнли.

"Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением - прим. ТАСС) ACE2 млекопитающих", - цитирует издание сообщение вирусологов.

Исследователи обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. "Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев", - предупреждают они.

Команда Ши Чжэнли отмечает, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, "может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения". Но при этом вирусологи говорят, что пока нет поводов для паники, поскольку "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать".

Однако китайские специалисты уверены, что "требуется более тщательное исследование".