Чего должны бояться будущие колонизаторы Марса? Пыли
Каждые несколько лет на Марсе происходят мощные пылевые бури, некоторые из которых настолько велики, что покрывают всю планету. Эти бури уже повредили роботизированные миссии людей. А как насчет полноценных человеческих миссий?
NASA и Китай планируют в ближайшие десятилетия отправить астронавтов на Марс, где они проведут на поверхности месяцы или даже годы. Новое исследование, проведенное в Университете Южной Калифорнии, предупреждает, что марсианская пыль может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для легких. В отличие от обычной пыли, марсианская содержит крошечные острые частицы кремнезема и железа, которые могут быть опасны при вдыхании и привести к легочным заболеваниям, подобным тем, что наблюдаются у шахтеров.
Прошлые лунные миссии показали, как лунная пыль прилипала к скафандрам и раздражала глаза и горло астронавтов. На Марсе эта проблема может оказаться еще более серьезной из-за токсичных элементов, таких как хром и мышьяк. Поскольку астронавты не смогут быстро вернуться на Землю для лечения, космические агентства должны найти способы предотвратить воздействие пыли. Среди возможных решений — более совершенные системы фильтрации, защитные покрытия и даже пищевые добавки, такие как витамин С и йод.