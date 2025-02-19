Пользователи сообщили о массовом сбое в работе чат-бота ChatGPT

Пользователи из разных стран сообщили о проблемах в работе чат-бота ChatGPT, принадлежащего американской компании OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Великобритании и Германии. Проблемы с работой чат-бота также были зафиксированы во Франции, Швейцарии, Испании, Греции, Италии и других странах.

Чаще всего пользователи жалуются на работу самого сервиса (92,7%) и на проблемы с доступом к веб-версии (7%).