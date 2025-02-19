На "Госуслугах" можно будет проверить оформленные sim-карты

На портале госуслуг 1 апреля откроется сервис, с помощью которого можно будет проверить все оформленные на человека sim-карты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Первого апреля мы запускаем сервис на "Госуслугах". Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора", - сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Министр пояснил, что есть предположения, что у россиян есть договора, которые на них оформлены, но о которых они не знают, а этими sim-картами пользуются мошенники.

Ограничение количества sim-карт

С 1 января 2025 года России ужесточен порядок покупки sim-карт российских операторов связи иностранцами. Эта мера направлена на борьбу с мошенниками и "серыми" sim-картами. Для российских граждан положения закона вступают в действие с 1 апреля.

Так, иностранцы теперь могут заключить договор связи только очно в салоне связи, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Россияне же смогут иметь не более 20 номеров.