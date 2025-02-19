В новых iPhone увеличат мощность зарядки

Все модели серии iPhone 17 получат проводную зарядку мощностью до 35 Вт. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу.

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Актуальные флагманские модели iPhone 16 Pro получили зарядку, пиковая мощность которой составляет около 30 Вт, а в iPhone 16 Pro Max этот показатель не превышает 37 Вт при использовании адаптера Apple USB-C на 140 Вт. При этом, согласно независимым тестам, стабильная мощность зарядки в линейке iPhone 16 и вовсе держится на уровне около 20 Вт.

Таким образом, предстоящие модели iPhone 17 получат улучшение по мощности зарядки, но все равно будут уступать всем конкурентам на рынке. Так, у китайских флагманов средняя мощность зарядки составляет 90-120 Вт, тогда как смартфоны Samsung и Google поддерживают зарядку мощностью 45 и 37 Вт соответственно.

Кроме того, аналитики приписывают будущим iPhone 17 Pro и 17 Pro Max алюминиевые рамки вместо титановых, которые используются во флагманских моделях со времен iPhone 15 Pro 2023 года выпуска.