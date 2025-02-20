Найден древнейший «оружейный завод»

В ОАЭ археологи обнаружили древнейшее свидетельство систематического производства каменных орудий, сообщает Heritage Daily. Открытие совершили участники международной миссии, которую возглавляли ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

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Сообщается, что интригующие находки сделаны на археологическом объекте Джебель-Файя, расположенном в эмирате Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Археологи раскопали там каменные лезвия возрастом около 80 000 лет, причем они считают, что данные орудия изготовили представители вида Homo sapiens.

Древние орудия труда находили на указанном археологическом памятнике и в ходе предыдущих раскопок. Многие из них относятся к палеолиту, неолиту и бронзовому веку, что свидетельствует о заселении данного региона в период от 210 000 до 10 000 лет назад.

Но больше всего археологов заинтриговали последние находки, а именно целый каменный инструментарий возрастом около 80 000 лет. Орудия данного периода, как отмечают исследователи, отличаются удлиненными отщепами с параллельными краями, изготовленными в основном двунаправленными методами.

По мнению авторов исследования, они были изготовлены представителями вида Homo sapiens и являются древнейшим свидетельством систематического производства каменных лезвий на Аравийском полуострове.

"Наши результаты показывают, что Южная Аравия сыграла совершенно иную роль в формировании и культурном разнообразии популяций Homo sapiens в Юго-Западной Азии, чем север полуострова, - говорит доктор Кнут Бретцке. - Открытие проливает новый свет на историю заселения Аравии и, таким образом, на те пути миграции, по которым Homo sapiens расселялся из Африки".

Каменные орудия возрастом 80 000 лет, обнаруженные на Аравийском полуострове, озадачили археологов, поскольку никаких человеческих останков при проведении раскопок обнаружено не было.

В то же время находки говорят в пользу теории о том, что глобальная экспансия вида Homo sapiens, к которому относится современный человек, происходила несколькими волнами. Есть мнение, что началась она около 150 000 лет назад.

"Орудийный завод", раскопанный в Джебель-Файе, позволяет предположить, что одна из миграционных волн прокатилась по южной окраине Аравийского полуострова около 80 000 лет назад.

Однако удивляет ученых то, что на юге Аравийского полуострова дол сих пор не найдено никаких человеческих останков периода палеолита. Поэтому исследователи лишены возможности проведения генетического анализа, который вкупе с каменными артефактами позволил бы получить дополнительную информацию о человеческих популяциях, некогда населявших этот регион.