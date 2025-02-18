Baza: тысячи компьютеров в РФ заражены криптомайнером
Тысячи компьютеров российских пользователей заражены вирусом, который распространяли хакеры под видом игр. Как сообщают telegram-каналы, программа могла использоваться для майнинга криптовалюты.
«После установки зараженного файла с торрента жертва получала доступ к игре, но вместе с ней на компьютер устанавливался загрузчик, который по команде с сервера злоумышленников загружал майнер... Мощность зараженной техники использовалась для получения криптовалюты», — передает telegram-канал Baza.
Схему обнаружила команда Kaspersky GReAT. Зловредное ПО было найдено в BeamNG.drive, Dyson Sphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod.
Большинство потенциальных жертв находилось в России, Беларуси, Казахстане, Германии и Бразилии. Точное количество зараженных компьютеров неизвестно, но, по данным отраженных атак, речь идет о минимум нескольких тысячах пользователей.