Тысячи компьютеров в РФ заражены криптомайнером

Тысячи компьютеров российских пользователей заражены вирусом, который распространяли хакеры под видом игр. Как сообщают telegram-каналы, программа могла использоваться для майнинга криптовалюты.

« П о с л е у с т а н о в к и з а р а ж е н н о г о ф а й л а с т о р р е н т а ж е р т в а п о л у ч а л а д о с т у п к и г р е , н о в м е с т е с н е й н а к о м п ь ю т е р у с т а н а в л и в а л с я з а г р у з ч и к , к о т о р ы й п о к о м а н д е с с е р в е р а з л о у м ы ш л е н н и к о в з а г р у ж а л м а й н е р . . . М о щ н о с т ь з а р а ж е н н о й т е х н и к и и с п о л ь з о в а л а с ь д л я п о л у ч е н и я к р и п т о в а л ю т ы » , — п е р е д а е т t e l e g r a m - к а н а л B a z a .

Схему обнаружила команда Kaspersky GReAT. Зловредное ПО было найдено в BeamNG.drive, Dyson Sphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod.

Большинство потенциальных жертв находилось в России, Беларуси, Казахстане, Германии и Бразилии. Точное количество зараженных компьютеров неизвестно, но, по данным отраженных атак, речь идет о минимум нескольких тысячах пользователей.