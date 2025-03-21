Самые интересные факты о попугаях-неразлучниках

Любовные отношения в царстве животных бывают разными, но для большей части видов спаривание — не более чем репродуктивная стратегия, предназначенная для распространения генетического материала. Но попугаи-неразлучники немного не похожи на других: их поведение во многом отличается от прочих животных. Журнал Smithsonian поделился любопытными фактами об этих птицах.

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Неразлучники ищут партнеров на всю жизнь

Неразлучники достигают половой зрелости в возрасте 10 месяцев, после чего начинают активно искать партнера. Найдя пару, птицы, скорее всего, останутся вместе до конца жизни: 5-15 лет в дикой природе или 10-20 лет в неволе. Моногамия — залог социальной стабильности в стае и фундаментальный элемент социального поведения этих попугаев.

Неразлучники скорбят о погибших партнерах

Если партнер неразлучника умирает или оказывается отделен от стаи, компаньон, потерявший пару, проявляет беспорядочное поведение, которое иногда связывается с депрессией. Домашний неразлучник, лишившийся партнера, может пройти через сложный и болезненный процесс скорби.

Неразлучники, как романтические парочки в ресторане, кормят друг друга

Пары неразлучников иногда кормят друг друга, отрыгивая в рот партнера еду. Данный акт является частью брачного ритуала, но даже устоявшиеся пары продолжают практиковать эту привычку. После периода сепарации или стресса они иногда кормят друг друга, чтобы восстановить свою связь.

Неразлучники жили в Африке миллионы лет назад

Восемь видов неразлучников зародились в континентальной Африке, а один — на острове Мадагаскар. Окаменелости доисторических неразлучников также находили в Южной Африке. А в августе 2024 года ученые обнаружили новый вымерший вид птицы, живший 2,5 млн лет назад: 96 костей вида Agapornis longipes нашли в Колыбели человечества в Южной Африке.

Неразлучники живут в норах

Попугайчики-неразлучники предпочитают жить в различных норах. Дупла в деревьях, отверстия в скалах, гнезда в кустарниках. Некоторые виды гнездятся группами, тогда как другие находят партнеров и строят собственные гнезда подальше от стаи. В городском окружении они могут пользоваться как деревьями, так и расщелинами в зданиях. А неразлучники в американском штате Аризона, например, часто селятся в кактусах.

Разные виды неразлучников строят гнезда по-разному

Так, неразлучники Фишера устилают свои гнезда травой и полосками древесной коры — самка собирает стройматериалы в клюве. А розовощекие неразлучники, напротив, вплетают фрагменты коры в задние перья, чтобы перенести их в гнездо. По мнению ученых, последний метод — пример пересечения эволюционного и приобретенного поведения.

Неразлучники иногда бывают грубыми

Агрессия — обычное явление среди неразлучников. Попугаи — территориальные животные, и они исторически плохо уживаются с другими видами птиц. Даже внутри собственных стай неразлучники могут проявлять агрессию из-за гормонов в брачный сезон или просто из ревности, а домашние попугаи получили дурную репутацию за привычку нападать на других птиц в клетке. Розовощекие неразлучники считаются особенно агрессивными.