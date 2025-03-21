Как SMS-сообщения изменили общение между людьми

SMS-сообщения и переписки в мессенджерах являются неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, из-за чего можно легко забыть, что они появились сравнительно недавно. Журнал Smithsonian кратко рассказал об истории SMS и том, что ее предваряло.

© Unsplash

3 декабря 1992 года в Ньюбери, Англия, ученый-информатик Нил Папуорт отправил инженерному директору Vodafone Ричарду Джарвису короткое сообщение всего из двух слов — «Счастливого Рождества». Но, на самом деле, это обычное праздничное приветствие ознаменовало наступление новой эпохи в телекоммуникациях. Папворт отправил первое текстовое сообщение в истории.

Если рассуждать технически, то обмен текстовыми сообщениями в наиболее широком смысле термина зародился на 150 лет раньше — спасибо Сэмюелу Морзе и его телеграфу. Но именно в тот рождественский день SMS-сообщения начали путь к ежедневному быту людей. Конечно, телефонам требовалось время, чтобы нагнать эту технологию. Папворт отправил свое первое сообщение с помощью Orbitel 901 — раннего мобильника, который по современным меркам больше похож на старую наземную мину, чем на телефон.

В каком-то смысле, появление SMS было лишь вопросом времени с того момента, как Дональд Мюррей подключил к телеграфу клавиатуру от печатной машинки в 1901 году и создал телеграфную машину. Она передавала сообщения по электрическим линиям за небольшую плату, обычно через телеграф или почтовый офис. Телексная связь, работавшая при помощи телефонных линий, работала в Германии уже в 1927-м, а после Второй мировой распространилась по всей планете. Она потеряла популярность только в 1970-х — на ее место пришли факс-машины, а затем и электронная почта ранних компьютеров.

Декада за декадой человечество приближалось к неограниченному электронному обмену текстовыми сообщениями — Томас Эдисон поразительно точно предсказал это открытие еще в 1878-м. Он написал в одном из своих эссе, что люди будущего смогут отправлять голосовые сообщения с помощью сочетания фонографа и только что изобретенного телефона. Даже уточнив, что «диктовать сообщения можно будет так же быстро, как формируются мысли». Его видение было картиной беззаботного будущего — простота набора писем и скорость телефона в одном флаконе.

SMS-сообщения стали воплощением этого союза. На сегодняшний день асинхронный, мгновенный обмен сообщениями — бытовое удобство. Мы можем отправлять сообщения, когда захотим, и ждать ответа от получателя сколь угодно долго.