Площадь морского льда на Северном и Южном полюсах сократилась в 2025 году до рекордного уровня. Об этом сообщает BBC.

Специалисты Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC) выяснили, что общая площадь арктического и антарктического морского льда составила 15,76 миллионов квадратных километров. Ученые заявили, что это может привести к глобальной климатической катастрофе и раскрыли ее последствия. По их словам, без достаточного количества льда мировой океан будет хуже поглощать тепло, что приведет к увеличению средней температуры на планете.

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Отдельно в Антарктике площадь морского льда составляет 2,12 миллиона квадратных километров, в Антарктиде — 13,64 миллионов квадратных километров. Последний показатель превышает предыдущий пятидневный рекордный минимум в 15,93 миллионов квадратных километров, зафиксированный в феврале 2023 года. В настоящий момент площадь морского льда в Арктике находится на самом низком уровне для этого времени года, в Антарктике она близка к минимуму, зафиксированному со спутников в конце 1970-х годов.

« К а ж д ы й г о д в с е п о л у ч а е м ы е н а м и д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о э т о н е в р е м е н н о е и з м е н е н и е , а н е ч т о б о л е е п о с т о я н н о е , п о д о б н о е т о м у , ч т о м ы н а б л ю д а л и в А р к т и к е » , — о ц е н и л т р е н д н а с о к р а щ е н и е л е д я н о г о п о к р о в а с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к N S I D C У о л т е р М а й е р .

Британские ученые заметили, что в последние недели арктический морской лед таял больше обычного. Температура вокруг северного полюса была примерно на 20 градусов выше нормы в начале февраля, что привело к разрушению льда около Шпицбергена. Научный сотрудник Британской антарктической службы Том Брейсгедл заявил, что это весьма нетипично для этого времени года.

« Е с л и в ы с у щ е с т в е н н о и з м е н и т е р а с п р е д е л е н и е м о р с к о г о л ь д а в А н т а р к т и д е и в о к р у г н е е , в ы и з м е н и т е т у ч а с т ь п л а н е т ы , к о т о р а я ф а к т и ч е с к и п о м о г а е т н а м б о р о т ь с я с и з м е н е н и е м к л и м а т а » , — з а м е т и л п р о ф е с с о р Н а ц и о н а л ь н о г о о к е а н о г р а ф и ч е с к о г о ц е н т р а С а й м о н Д ж о з и .

По его словам, морской лед помогает распределять тепло по планете и поддерживает относительно мягкий климат в таких местах, как Великобритания и северо-запад Европы.

Ранее ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать в океане мощнейшую ядерную бомбу, чтобы отсрочить изменения климата. По его подсчетам, находящиеся на глубине базальтовые породы «всосут» углекислый газ и примут на себя последствия термоядерного взрыва.