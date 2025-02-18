В Амазонии нашли тысячи затерянных городов

Археологи под руководством Винисиуса Перипато совершили удивительное открытие, которое перевернуло представления о древности бассейна Амазонки. Об этом сообщило издание Ancient Origins.

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Эти результаты свидетельствуют о том, что регион был значительно более плотно населен в прошлом, чем считалось ранее. Некоторые из найденных городов по своей численности и размеру могли конкурировать с крупными средневековыми европейскими центрами.

Это открытие подтверждает записи испанского монаха Гаспара де Карвахаля, который еще в 1541 году описал амазонские города как густонаселенные мегаполисы. До сих пор его рассказы воспринимались скептически, но современные данные подтверждают правдивость этих свидетельств. По своим характеристикам и структуре обнаруженные поселения схожи с городами цивилизации майя в Мексике и Гватемале.

Широкий диапазон количества найденных объектов (от 10 000 до 24 000) обусловлен использованием статистических моделей. Для точного подсчета потребуется проведение полевых работ, но из-за удаленности и труднодоступности многих районов сделать это пока затруднительно, сообщается на сайте.