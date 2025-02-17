Из мирового времени могут вычесть секунду

Российские ученые предположили, что из-за аномального ускорения Земли из мирового времени придется вычесть одну секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством эту возможность рассмотрел гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

« Т е х н и ч е с к а я з а д а ч а д о б а в л е н и я и л и в ы ч и т а н и я с е к у н д ы у н а с у ж е д а в н о н е в ы з ы в а е т н и к а к и х п р о б л е м » , — з а м е т и л с п е ц и а л и с т .

Ранее об аномальном ускорении Земли заявил главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков. По его оценкам, для компенсации вращения планеты одну секунду из мирового времении придется вычетать уже к 2029 году.

Сергей Донченко объяснил, что Земля постоянно то замедляется, то ускоряется — в настоящий момент специалисты отмечают, что она находится в режиме ускорения.