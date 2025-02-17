Из мирового времени вычтут секунду

Российские ученые предположили, что из-за аномального ускорения Земли из мирового времени придется вычесть одну секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

Из мирового времени могут вычесть секунду
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В разговоре с агентством эту возможность рассмотрел гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», заметил специалист.

Ранее об аномальном ускорении Земли заявил главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков. По его оценкам, для компенсации вращения планеты одну секунду из мирового времении придется вычетать уже к 2029 году.

Сергей Донченко объяснил, что Земля постоянно то замедляется, то ускоряется — в настоящий момент специалисты отмечают, что она находится в режиме ускорения.

«Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты», рассказал Донченко, подчеркнув, что точного ответа на вопрос, почему так происходит, еще нет.

Наука и техника
Виталий Пальчиков