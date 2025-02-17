Intel продаст TSMC 20% своего производства

СМИ сообщают, что тайваньская компания TSMC может приобрести 20% акций Intel Foundry Services (IFS), производственного подразделения Intel. Это позволит двум крупнейшим производителям полупроводников тесно сотрудничать, не нарушая антимонопольные законы. Сделка вписывается в программу «Сделано в Америке», направленную на развитие высокотехнологичного производства в США.

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По данным издания Economic Daily, инвестиции TSMC в IFS могут быть осуществлены либо через финансовые вливания, либо за счет передачи технологий. Однако окончательные условия сделки пока не определены. В возможном соглашении также могут участвовать американские компании Qualcomm и Broadcom, которые заинтересованы в развитии производства чипов в США.

Основной причиной возможной сделки называют желание США наладить выпуск передовых полупроводников на своей территории. Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно подчеркнул важность локального производства чипов, что усилило рыночные ожидания и способствовало росту акций Intel на 22,5% за последние пять дней.

В то же время TSMC может столкнуться с трудностями в управлении производственными мощностями Intel, поскольку технологические процессы компаний значительно различаются. Более того, сделка наверняка подвергнется строгой проверке со стороны регулирующих органов из-за возможных антимонопольных рисков.