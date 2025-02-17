Семь космических аппаратов, которые могут заменить МКС

Международная космическая станция неуклонно следует к завершению своего срока службы, а значит, грядет новая эра постоянного пребывания человека в космосе. Государственные и частные компании по всему миру делают все, чтобы стать следующими ведущими операторами орбитальных станций.

© Naukatv.ru

О тех, у кого самые большие шансы, рассказало издание How-To Geek.

Почему МКС выводят из эксплуатации?

Первый модуль МКС «Заря» был запущен на орбиту с помощью ракеты «Протон» в 1998 году. С тех пор станция разрослась до 18 герметичных блоков и обзавелась массивной ферменной конструкцией для крепления оборудования.

На протяжении почти трех десятилетий эксплуатации МКС подвергается постоянным динамическим нагрузкам, таким как стыковка и расстыковка с космическими кораблями, а также орбитальному тепловому циклу — повторяющемуся нагреву и охлаждению в результате вращения вокруг Земли. Это ведет к износу станции, и ее обслуживание становится все более дорогостоящим.

Помимо затрат на обслуживание, МКС должна быть безопасной, поскольку на борту пребывает обычно семеро человек. Со временем находиться там станет попросту чревато — никто не хочет повторения событий 1985 года, когда советская станция «Салют» потеряла связь с Землей и неуправляемо дрейфовала, пока ее не спасли два космонавта.

Кроме того, с развитием космических технологий модули и компоненты МКС утрачивают совместимость с будущими платформами: по данным НАСА, большая часть конструкционного оборудования станции разработана и построена в конце 1990-х и 2000-х годах.

Вывод МКС из эксплуатации станет грустным событием, но она сослужила добрую службу. Там побывали почти 300 астронавтов, космонавтов и туристов, проведено более 3000 экспериментов. Однако это открывает возможности для новых захватывающих проектов в ближайшем будущем.

«Тяньгун»

Оператор: Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам (CMSA)

Текущий статус: на орбите, запущена в апреле 2021 года, достроена в 2022 году

«Тяньгун», состоящая из трех модулей, представляет собой Т-образную станцию, которая находится на низкой околоземной орбите.

Это китайский ответ МКС, хотя и с претензией на международный статус: в 2023 году CMSA пригласило на свою станцию иностранных астронавтов. Пока, однако, на «Тяньгуне» еще не побывал ни один иностранный гражданин.

«Аксиом»

Оператор: Axiom Space (США)

Текущий статус: запуск запланирован на 2026 год, автономность — к 2028 году

Как и большинство космических станций, Axiom будет состоять из нескольких компонентов. Модуль Payload Power Thermal будет сначала сегментом МКС, а по завершении ее эксплуатации станет автономным, к нему добавятся жилые помещения, шлюз, энергетическая установка, еще один жилой модуль и, наконец, исследовательский и производственный блок с обсерваторией для наблюдения за Землей. Изготовление конструкций первого модуля уже начато.

Axiom, названная «первой в мире коммерческой космической станцией», должна предоставить астронавтам «передовые возможности для исследования космоса в коммерчески разработанной системе, необходимой для доступа, жизни и работы на низкой околоземной орбите, Луне и за ее пределами».

«Орбитальный риф»

Операторы: Blue Origin (США), Sierra Space (США) и другие

Текущий статус: ввод в эксплуатацию планируется к 2030 году

По данным Sierra Space, одного из двух основных операционных партнеров Orbital Reef, эта станция станет «лучшей многофункциональной космической станцией на низкой околоземной орбите для коммерции, исследований и туризма». Основное внимание будет уделено доступности и гибкости, а название станции указывает, что она станет разнообразной и самодостаточной экосистемой — подобно коралловому рифу в океане.

Строительство еще не начато, но планы амбициозные: владелец Blue Origin Джефф Безос назвал станцию «самым смелым шагом человечества в космос».

Starlab

Операторы: Voyager Space (США), Northrop Grumman (США), Airbus (ЕС), Mitsubishi (Япония), MDA (Канада) и другие частные компании

Текущий статус: запуск намечен на 2028 год

В отличие от других преемников МКС, имеющих прежде всего коммерческое назначение, Starlab задуман как лаборатория для передовых исследований, инноваций, открытий и технологического прогресса. Его надувная конструкция позволит доставить станцию на орбиту за один полет.

Подготовка к эксплуатации Starlab в разгаре. В декабре 2024 года NASA объявило, что проект Starlab прошел четыре ключевых этапа соглашения NASA Space Act, включая предварительный дизайн жилого модуля, интеграцию систем, операционную интеграцию и план структурных испытаний.

«Бхаратия Антарикша»

Оператор: Индийская организация космических исследований (ISRO)

Текущий статус: первый модуль планируется запустить в декабре 2028-го, остальные — к 2035 году

Сначала «Бхаратия Антарикша» (дословно «Индийская космическая станция» — BAS) будет частью официальной программы страны по развитию высокоэффективного биопроизводства в условиях микрогравитации. Проект направлен на содействие сотрудничеству, проведение передовых исследований и пользу всем странам мира.

В долгосрочной перспективе BAS вырастет до 27×20 метров. Она будет состоять из пяти модулей, соединенных через механизм общей стыковки, и должна обеспечить пилотируемую миссию на Луну к 2040 году.

Airbus LOOP

Оператор: Airbus (ЕС)

Текущий статус: запуск запланирован на начало 2030-х годов

Это трехэтажная станция: верхняя жилая палуба, средняя — научная, а на нижней разместится центрифуга для создания искусственной гравитации. Впрочем, пока это только концепция — Airbus задействована в разработке Starlab, который запустят раньше.

Vast Haven-2

Оператор: Vast Space (США)

Текущий статус: первый модуль планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году

Vast Haven-2 рассчитана на долгосрочное проживание и научную работу в космосе. Она будет больше и функциональнее, чем МКС, при том что построить ее хотят всего за пять лет.

Пока ведется разработка Haven-1. Недавние не вполне успешные испытания макета станции отложили ее запуск на май 2026 года.

А прощаться с МКС пока рановато — еще несколько лет ее можно будет видеть в небе.