Россиян призвали временно удалить WhatsApp

В свете обнаруженной критической уязвимости в системе безопасности WhatsApp, позволяющей внедрять вредоносное ПО на устройства пользователей, эксперт по информационной безопасности (инфобезу) Алексей Раевский рекомендует россиянам временно отказаться от использования мессенджера. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты" ("АиФ").

В беседе со СМИ Раевский отметил, что для обеспечения безопасности личной информации целесообразно на время удалить приложение с устройства.

Специалист подчеркнул, что уязвимости типа "нулевого дня", подобные выявленной, отличаются высокой стоимостью и применяются в точечных атаках, направленных на лиц, владеющих конфиденциальными данными. Массовое использование этих уязвимостей для мошенничества представляется маловероятным.

Россиян предупредили об уязвимости в системе безопасности WhatsApp

Раевский также пояснил, что подобные бреши в защите встречаются во всех популярных приложениях, а оперативное исправление требует выпуска обновлений со стороны разработчиков.