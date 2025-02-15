Инсайдер: iPhone 17 Pro Max предложит новый дизайн передней панели

Портал PhoneArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station сообщил, что слухи о предстоящих изменениях внешнего вида iPhone 17 Pro Max говорят о внедрении технологии metalens — металлической мета-линзы, которая позволит уменьшить размер Dynamic Island.

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Эта оптическая линза использует «наноструктурированные материалы для манипулирования светом». Apple планирует использовать metalens для системы Face ID, что позволит сократить размер Dynamic Island на передней панели устройства. Кроме того, по словам инсайдера, утечки информации упоминают о возможном использовании metalens во фронтальной камере первого складного iPhone и, возможно, в iPad Pro.

Apple также рассматривает другие изменения, включая более тонкие рамки, наклонные края, панель камеры в стиле Google Pixel, алюминиевые боковые направляющие и дизайн задней панели из алюминия и стекла. Как отмечает PhoneArena, конечная цель Apple — разместить систему Face ID под экраном, при этом Digital Chat Station утверждает, что это может занять несколько поколений, прежде чем новая концепция увидит свет, однако, новый дизайн передней панели уже может быть реализован в iPhone 17 Pro Max.