Специалисты из Ланьчжоуского института химической физики разработали и успешно применили на практике технологию усиления дорожных покрытий и строительных сооружений с использованием добавок, полученных из лопастей ветрогенераторов, передает interestingengineering.com.

Эксперимент прошел успешно: спустя пять месяцев после проведения работ по асфальтированию с использованием присадки с лопастной структурой на участке не появилось ни одной трещины.

В состав лопастей входят стеклоткань, углеволокно и эпоксидная смола для пропитки. В настоящее время лопасти либо хранятся на специально отведенных площадках, которые можно назвать свалками, либо закапываются в ямах вместе с другими отходами. Если в будущем произойдет катастрофа, которая прервет развитие земной цивилизации, например, столкновение с астероидом, то археологи смогут по остаткам лопастей восстановить историю их производства в Китае.

Ученые из КНР предложили измельчать лопасти, обрабатывать по специальной технологии и добавлять в асфальт и бетон при укладке дорог и строительстве зданий и сооружений.

В сентябре 2024 года в рамках эксперимента на участке дороги в провинции Ганьсу было применено инновационное покрытие — асфальт с добавлением лопастей. Источник утверждает, что спустя пять месяцев дорога выглядит как новая, без единой трещины в покрытии. Исследователи совместно с подрядчиком планируют продолжить эксперимент, используя «чудо-асфальт» на других участках дорог и в строительстве. Они уверены в эффективности утилизации лопастей ветрогенераторов.