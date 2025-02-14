В письме Исаака Ньютона нашли дату конца света

Ученый Исаак Ньютон, который сформулировал законы движения и всемирного тяготения, предсказал и дату конца света. Согласно его расчетам, он наступит в 2060 году. Эту дату обнаружили на листке бумаги над серией математических вычислений, написанных около 300 лет назад.

Ньютон основывал свой прогноз на протестантской интерпретации Библии. Он верил в сказание об Апокалипсисе, описанное в последней книге Нового Завета. В Священном Писании говорится, что эта битва между силами добра и зла ознаменует конец света и положит начало новой эре.

Ньютон провел математические расчеты, основываясь на датах из библейской истории. Он установил, что Апокалипсис должен случиться через 1260 лет после основания Священной Римской империи. В качестве отправной точки он выбрал 800 год нашей эры, когда был коронован Карл Великий. Сложение 1260 и 800 дало 2060 год.

Ньютон опирался на 1260, 1290, 1335 и 2300 дней, которые указаны в Книге Пророка Даниила и Откровении, где говорится о конце и начале определенных времен. При этом он интерпретировал «дни как «годы.

Квантовый компьютер сгенерировал конец света

Современные ученые отметили, что это исследование не потребовало сложного математического анализа. Оно было основано на простой арифметике. Эксперты также отметили, что для Ньютона «не существовало непреодолимого барьера между религией и тем, что мы сейчас называем наукой. Он не являлся ученым в современном смысле этого слова, а являлся скорее «натурфилософом, сообщает The Daily Mail.