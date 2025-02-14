Владельцы iPhone начали менять смартфоны чаще

Раньше пользователи iPhone держали свои устройства годами, но теперь они обновляют их быстрее. По данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), в конце 2024 года 36% покупателей меняли свой iPhone через два года или меньше, тогда как в 2023 году таких было 31%. Одновременно стало меньше людей, использующих iPhone три года и дольше.

Одной из причин могут быть выгодные программы обмена и рассрочки от операторов, которые стимулируют обновления каждые два года. Также на смену телефонов влияет стратегия Apple: компания добавляет новые функции и улучшает камеры, создавая у пользователей желание “не отставать от новинок”, считают эксперты.

Хотя многие по-прежнему держат свои iPhone 4-5 лет, все больше людей обновляют их раньше.