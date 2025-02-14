На Солнце произошли две мощные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксировали на Солнце 14 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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" 1 4 ф е в р а л я в 0 5 : 2 8 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 1 . 2 ( S 1 6 E 8 8 ) п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 3 0 м и н у т , < … > в 1 3 : 0 6 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е в г р у п п е п я т е н 3 9 9 0 ( S 1 3 E 2 1 ) з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 1 . 2 п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 3 1 м и н у т а " , - с о о б щ а е т И П Г .

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м.

На Солнце произошла мощная вспышка

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.