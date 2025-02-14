На Солнце произошли две мощные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксировали на Солнце 14 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"14 февраля в 05:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.2 (S16E88) продолжительностью 30 минут, <…> в 13:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 31 минута", - сообщает ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м.
На Солнце произошла мощная вспышка
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.