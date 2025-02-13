В водах Кубы обнаружили останки древней цивилизации

Ученые нашли в прибрежных водах Кубы остатки древнего города — постройки, расположенные на глубине более 600 метров, по предположениям могли принадлежать исчезнувшей цивилизации.

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Исследователи обнаружили строения благодаря случайному открытию, которое было сделано еще 24 года назад во время организованной экспедиции. Тогда ученые пытались найти следы Атлантиды.

Специалисты провели гидроакустические исследования, благодаря которым удалось подтвердить факт того, что на участке расположено множество архитектурных объектов. При этом размер территории составляет более двух тысяч квадратных километров.

Ученые отметили наличие зданий с террасами и пирамидных структур. Многие постройки серьезно пострадали по истечению времени.

Исследователи уверены, что город был затоплен из-за сильного природного катаклизма, который поглотил населенный пункт сразу же. Это открытие дает основания предполагать, что в далеком прошлом могли существовать неизвестные науке высокоразвитые цивилизации, передает информагентство «Кулик».