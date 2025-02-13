Asus выпустила мощный мини-компьютер

ASUS анонсировала новый мини-компьютер под названием NUC 15 Pro, обеспечивающий высокую производительность в компактном корпусе.

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NUC 15 Pro выпускается в двух версиях, которые сохраняют схожие размеры и дизайн с NUC 14 Pro. Высокая версия имеет размеры 117×112×54 мм и весит 364,3 грамма, в то время как тонкая версия имеет размеры 117×112×37 мм и весит 357,4 грамма. Оба варианта обладают идентичными характеристиками, единственное отличие – опциональный слот расширения 2280 M.2 на более крупной модели.

ASUS предлагает выбор из семи процессоров Intel, включая: Core Ultra 7 265H (vPro), Core Ultra 5 235H (vPro), Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H, Core 5 210H и Core 3 100U. Самым быстрым из них является Core Ultra 7 265H с 16 ядрами (шесть P-ядер, восемь E-ядер и два маломощных E-ядра) с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Core 3 100U является самым медленным с двумя P-ядрами и четырьмя E-ядрами. Что касается графики, то в случае моделей с процессором Ultra – Intel Arc.

В зависимости от выбранного процессора есть возможность установить до 2×48 ГБ SO-DIMM DDR5-5600 или 2×48 ГБ CSO-DIMM DDR5-6400. CSO-DIMM эквивалентны CUDIMM на настольных компьютерах, поскольку они оснащены тактовым драйвером, который стабилизирует частоту и обеспечивает более высокую производительность. Для хранения данных ASUS предоставляет два слота Gen 4 M.2, способных вместить до 2 ТБ NVMe SSD.

Для поддержания оптимальной производительности система оснащена усовершенствованным решением охлаждения с двумя тепловыми трубками, интеллектуальным управлением температурным режимом и стратегически расположенными вентиляционными отверстиями для бесшумного и эффективного отвода тепла.

Для подключения предусмотрены один 20-гигабитный USB 3.2 Type-C и два 10-гигабитных USB 3.2 Type-A спереди, дополненные двумя портами Thunderbolt 4, двумя HDMI 2.1, одним 10-гигабитным USB 3.2, одним USB 2.0 и портом LAN сзади. Беспроводное подключение также отличное, включающее Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Наконец, питание обеспечивается внешним блоком питания мощностью 120 Вт. NUC 15 Pro совместим с такими операционными системами: Windows 11 (Home, Pro, IoT), Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu.

Сроки выхода и цена

ASUS NUC 15 Pro доступен для предварительного заказа уже сегодня у реселлеров Simply NUC и ICube.

Стоимость базовой конфигурации с процессором Core 3 100U составляет 406,80 фунтов стерлингов ($506). Топовая версия с процессором Core Ultra 7 265H обойдётся в 994,80 фунтов стерлингов ($1238).