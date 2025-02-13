В России рекордно подешевел новейший iPhone

Стоимость базового iPhone 16 снизилась в России до 70 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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iPhone 16 — это базовая и самая доступная модель из актуальной линейки смартфонов Apple 2024 года. Если в декабре прошлого года он стоил в среднем 85 тыс. руб., то уже к февралю 2025 года его цена упала до 70–75 тыс. руб.

Таким образом, за пару месяцев он подешевел на 10%. При этом на старте продаж осенью 2024 года за устройство в России просили от 114 тыс. руб.

iPhone 16 оснащается кнопкой действия вместо переключателя беззвучного режима и новой сенсорной кнопкой Camera Control для управления камерой. Дизайн камер также был обновлен — теперь блок стал вертикальным. В нем расположены две камеры: основная с разрешением 48 Мп и ультраширокоугольная на 12 Мп. Селфи-камера предлагает датчик на 12 Мп.

Также до 8 ГБ был увеличен объем оперативной памяти, а за производительность устройства отвечает чип Apple A18. Благодаря такому «железу» смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.