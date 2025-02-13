Бюджетный смартфон Realme GT 7 Pro RE получил мощный Snapdragon 8 Elite

Компания Realme представила в Китае самый дешевый в мире смартфон с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Realme GT Neo 7 Pro Racing Edition (RE) представляет собой немного упрощенную версию флагманской модели Realme GT Neo 7 Pro. Так, новинка предлагает двойную камеру с главным модулем на базе сенсора Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольную на 8 Мп.

Смартфон также предлагает 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-экран от BOE с разрешением 2780х1264 пикселей, частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

За производительность Realme GT 7 Pro Racing Edition отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ.

Среди прочих характеристик заявлено наличие защиты корпуса от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69, аккумулятора емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и обходной зарядки.

Realme GT 7 Pro Racing Edition доступен в Китае по цене от 3099 юаней (около 39,5 тыс. руб.). Появится ли новинка за пределами КНР, не уточняется.