В России стартовали продажи серии смартфонов Redmi Note 14 от Xiaomi

На российском рынке состоялся старт продаж серии Redmi Note 14 китайского бренда потребительской электроники и умных устройств Xiaomi.

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Линейка включает четыре смартфона: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14.

Рекомендованная розничная цена смартфонов начинается с 18 990 рублей.

По заверениям производителя, система камер, ставшая основой серии Redmi Note 14, разработана с акцентом на флагманское качество фотосъемки. Варианты смартфонов Pro-версии оснащены 200-мегапиксельной AI-камерой с оптической стабилизацией.

Вендор обещает, что смартфоны новой линейки отличаются высокой устойчивостью к падениям, брызгам и царапинам. Так, новинки оборудованы алюминиевым композитным каркасом и дисплеем Corning Gorilla Glass Victus 2 и Corning Gorilla Glass 5.

Все устройства поставляются с аккумуляторами, которые, как утверждает производитель, сохраняют до 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки.

Redmi Note 14 Pro + 5G предлагается в цветах - "Полуночный черный", "Лавандовый фиолетовый" и "Морозный синий" - с тремя вариантами хранилища. Рекомендованная розничная цена начинается с 48 990 рублей.

Redmi Note 14 Pro 5G доступен в цветах "Полуночный черный", "Лавандовый фиолетовый" и "Аквамариновый голубой" с двумя вариантами хранилища. Рекомендованная розничная цена начинается с 38 990 рублей.

Redmi Note 14 Pro выпускается в цветах - "Полуночный черный", "Перламутровый фиолетовый" и "Океанический синий" - с тремя вариантами хранилища. Рекомендованная розничная цена начинается с 33 990 рублей.

Redmi Note 14 предлагается в трех цветах - "Полуночный черный", "Океанический синий" и "Лаймовый зеленый" - с тремя вариантами хранилища. Рекомендованная розничная цена начинается с 18 990 рублей.

Устройства доступны для приобретения на маркетплейсах и в розничных сетях.