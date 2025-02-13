В России представили приуроченные к 14 февраля дорогие версии iPhone

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила в честь Дня всех влюбленных новую коллекцию под названием Secret Love. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

Вдохновением коллекции стал жемчуг — камень, который символизирует чистую любовь и преданность. Флагманская модель, Bouquet Dore, представляет собой «самый дорогой букет и валентинку к 14 февраля». Изящное сердце, украшенное декоративными элементами в виде цветов и листьев, напоминает о весеннем пробуждении природы. При создании дизайна ювелиры использовали натуральный перламутр, золото 999 пробы и натуральную телячью кожу.

Serpentis Pearl — это модель с дизайном, в котором змея образует сердце. Отмечается, что образ вдохновлен украшениями Bulgari, которые стали популярными после выхода легендарного фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор.

Sea of Love — модель, вдохновленная морской стихией, с изысканным изображением раковины и жемчужины, олицетворяющими глубину чувств и гармонию. Дизайн навеян бессмертными произведениями искусства, включая картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Телефон украшен россыпью бриллиантов.

Цены на коллекцию начинаются с 600 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Bouquet Dore. Самый дорогой гаджет в коллекции — iPhone 16 Pro Sea of Love с бриллиантами, его стоимость — 739 тыс. руб.