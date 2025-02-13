Apple представила свои первые наушники с пульсометром

Apple анонсировала Powerbeats Pro 2 — новые спортивные наушники с поддержкой измерения пульса, что делает их первыми наушниками компании с такой функцией.

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Powerbeats Pro 2 весят на 20% меньше оригинальных Powerbeats Pro (2020), оснащены новым дизайном крепления и защищены от влаги по стандарту IPX4.

Они доступны в четырех цветах: черный, бежевый, фиолетово-синий и оранжевый.

В основе лежит чип H2, который используется в AirPods Pro 2, обеспечивая активное шумоподавление, прозрачный режим и адаптивный эквалайзер.

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Главная новинка — оптический датчик измерения пульса, работающий аналогично Apple Watch. Данные можно просматривать не только на iPhone, но и на Android, а также передавать в сторонние фитнес-приложения.

Наушники работают до 10 часов без подзарядки и до 45 часов с кейсом, который на 33% компактнее предыдущей версии и поддерживает USB-C и беспроводную зарядку.

Powerbeats Pro 2 уже доступны для заказа по цене €299.95.