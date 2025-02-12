Кости птерозавров помогут создать самолеты будущего

Исследование, проведенное учеными Манчестерского университета (Англия), показало, что структура костей птерозавров могла бы стать основой для создания более прочных и легких авиационных материалов.

© Naukatv.ru

Птерозавры — летающие рептилии, жившие 228–66 миллионов лет назад. У крупнейших видов размах крыльев достигал 11 метров, поэтому их скелет был приспособлен к полету: кости были полыми, как у современных птиц, но при этом оставались достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку.

Уникальная структура костей

С помощью рентгеновской компьютерной томографии ученые исследовали микроструктуру ископаемых костей. Оказалось, что даже «твердые» участки были пронизаны микроскопическими каналами, каждый из которых в 20 раз тоньше человеческого волоса.

Эти каналы служили не только для переноса питательных веществ, но и для предотвращения распространения трещин.

« Е с л и н а п о в е р х н о с т и к о с т и п о я в л я л а с ь м и к р о т р е щ и н а , о н а д о х о д и л а л и ш ь д о п е р в о г о к а н а л а , к о т о р ы й о с т а н а в л и в а л е е . Т а к о й м е х а н и з м п о з в о л я л п т е р о з а в р а м с о х р а н я т ь п р о ч н о с т ь к о с т е й п р и и х л е г к о с т и » , — о б ъ я с н я е т в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я , а с п и р а н т Н а т а н П и л и .

Будущее применение в авиации

Компьютерное моделирование показало, что внедрение подобной структуры в аэрокосмические материалы, например, в металлические детали, напечатанные на 3D-принтере, поможет создать более легкие и прочные конструкции для самолетов будущего.