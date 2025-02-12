Кости птерозавров помогут создать самолеты будущего

Исследование, проведенное учеными Манчестерского университета (Англия), показало, что структура костей птерозавров могла бы стать основой для создания более прочных и легких авиационных материалов. 

Кости птерозавров помогут создать самолеты будущего
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Птерозавры — летающие рептилии, жившие 228–66 миллионов лет назад. У крупнейших видов размах крыльев достигал 11 метров, поэтому их скелет был приспособлен к полету: кости были полыми, как у современных птиц, но при этом оставались достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку.

Уникальная структура костей

С помощью рентгеновской компьютерной томографии ученые исследовали микроструктуру ископаемых костей. Оказалось, что даже «твердые» участки были пронизаны микроскопическими каналами, каждый из которых в 20 раз тоньше человеческого волоса.

Эти каналы служили не только для переноса питательных веществ, но и для предотвращения распространения трещин.

«Если на поверхности кости появлялась микротрещина, она доходила лишь до первого канала, который останавливал ее. Такой механизм позволял птерозаврам сохранять прочность костей при их легкости», объясняет ведущий автор исследования, аспирант Натан Пили.

Будущее применение в авиации

Компьютерное моделирование показало, что внедрение подобной структуры в аэрокосмические материалы, например, в металлические детали, напечатанные на 3D-принтере, поможет создать более легкие и прочные конструкции для самолетов будущего.

«В природе скрыто множество гениальных инженерных решений, которые могут быть полезны человеку, даже если сами виды давно исчезли.», отмечает Пили.

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