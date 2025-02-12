Кости птерозавров помогут создать самолеты будущего
Исследование, проведенное учеными Манчестерского университета (Англия), показало, что структура костей птерозавров могла бы стать основой для создания более прочных и легких авиационных материалов.
Птерозавры — летающие рептилии, жившие 228–66 миллионов лет назад. У крупнейших видов размах крыльев достигал 11 метров, поэтому их скелет был приспособлен к полету: кости были полыми, как у современных птиц, но при этом оставались достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку.
Уникальная структура костей
С помощью рентгеновской компьютерной томографии ученые исследовали микроструктуру ископаемых костей. Оказалось, что даже «твердые» участки были пронизаны микроскопическими каналами, каждый из которых в 20 раз тоньше человеческого волоса.
Эти каналы служили не только для переноса питательных веществ, но и для предотвращения распространения трещин.
«Если на поверхности кости появлялась микротрещина, она доходила лишь до первого канала, который останавливал ее. Такой механизм позволял птерозаврам сохранять прочность костей при их легкости», — объясняет ведущий автор исследования, аспирант Натан Пили.
Будущее применение в авиации
Компьютерное моделирование показало, что внедрение подобной структуры в аэрокосмические материалы, например, в металлические детали, напечатанные на 3D-принтере, поможет создать более легкие и прочные конструкции для самолетов будущего.
«В природе скрыто множество гениальных инженерных решений, которые могут быть полезны человеку, даже если сами виды давно исчезли.», — отмечает Пили.