Назван смартфон с самым лучшим дисплеем

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали дисплей флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra и присудили ему высшую оценку, назвав экран лучшим на рынке.

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Эксперты оценили дисплей нового устройства как лучший в мире. Младшие модели линейки также показали выдающиеся результаты, набрав по 157 баллов, тогда как флагманский Galaxy S25 Ultra набрал 160 баллов.

Благодаря этому новинка обошла предыдущих лидеров рейтинга DxOMark — Pixel 9 Pro XL и 9 Pro, которые имели по 158 баллов. Предшественник в лице Galaxy S24 Ultra в свое время был оценен на 155 баллов.

В DxOMark похвалили Samsung Galaxy S25 Ultra за высокие показатели по всем параметрам, включая качество отображения видео, отличную видимость на солнце и плавный отклик сенсорного экрана. К недостаткам эксперты отнесли регулировку уровня яркости экрана, которая не идеально адаптируется в условиях низкой освещенности.

Samsung Galaxy S25 Ultra — флагманский смартфон в линейке Galaxy S25, включающий также базовый S25 и его увеличенную версию S25+. Весной также ожидается выход тонкой версии смартфона под названием Galaxy S25 Edge.