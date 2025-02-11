В космосе произошел загадочный взрыв

Астрономы зафиксировали необычный взрыв во Вселенной, который может оказаться либо редким случаем разрушения звезды черной дырой, либо чем-то совершенно новым и неизведанным. Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Необычное явление было зарегистрировано рентгеновским телескопом Einstein Probe и обозначено как EP240408a. На первый взгляд, это был обычный гамма-всплеск, однако при детальном изучении ученые обнаружили, что он не соответствует ни одному известному типу событий.

Основной версией произошедшего астрономы считают агонию белого карлика, разрываемого черной дырой среднего размера. В результате этого процесса возник мощный выброс вещества, направленный в сторону Земли.

« E P 2 4 0 4 0 8 a с о о т в е т с т в у е т р я д у п а р а м е т р о в н е с к о л ь к и х я в л е н и й , н о п о л н о с т ь ю н е у к л а д ы в а е т с я н и в о д н о и з н и х . В ч а с т н о с т и , т р у д н о о б ъ я с н и т ь к о р о т к у ю п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь и в ы с о к у ю с в е т и м о с т ь . В о з м о ж н о , м ы в и д и м н е ч т о с о в е р ш е н н о н о в о е ! » - п о я с н и л а с т р о н о м и з У н и в е р с и т е т а К а р н е г и - М е л л о н а Б р е н д а н О ' К о н н о р .

Ученые проанализировали данные нескольких наземных и космических телескопов, чтобы определить, что именно произошло в космосе, но не смогли разгадать эту загадку. EP240408a вспыхнул мягким рентгеновским излучением в течение первых 10 секунд, затем вышел на плато с устойчивым свечением и находился в таком состоянии примерно четыре дня, а затем затух в течение одного дня.

Это намного дольше, чем большинство гамма-всплесков, которые продолжаются несколько часов, но все же недостаточно долго, чтобы вписаться в другие известные науке параметры.

« К о г д а м ы в и д и м ч т о - т о с т о л ь я р к о е в т е ч е н и е с т о л ь д л и т е л ь н о г о в р е м е н и в р е н т г е н о в с к и х л у ч а х , у н е г о о б ы ч н о е с т ь ч р е з в ы ч а й н о я р к и й р а д и о а н а л о г . А з д е с ь е г о н е т , ч т о в е с ь м а н е о б ы ч н о » , - п о я с н и л О ' К о н н о р .

Исключив несколько возможных объяснений, астрономы выдвинули версию, что это вспышки света от поглощения звезды черной дырой. Однако радиоизлучения, сопровождающего такие явления, не наблюдается. Если в будущем удастся зафиксировать радиосигналы, то гипотеза будет подтверждена. Если же нет, то, возможно, ученым предстоит изучить совершенно новый вид космических явлений.

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