В космосе произошел загадочный взрыв
Астрономы зафиксировали необычный взрыв во Вселенной, который может оказаться либо редким случаем разрушения звезды черной дырой, либо чем-то совершенно новым и неизведанным. Об этом пишет издание ScienceAlert.
Необычное явление было зарегистрировано рентгеновским телескопом Einstein Probe и обозначено как EP240408a. На первый взгляд, это был обычный гамма-всплеск, однако при детальном изучении ученые обнаружили, что он не соответствует ни одному известному типу событий.
Основной версией произошедшего астрономы считают агонию белого карлика, разрываемого черной дырой среднего размера. В результате этого процесса возник мощный выброс вещества, направленный в сторону Земли.
«EP240408a соответствует ряду параметров нескольких явлений, но полностью не укладывается ни в одно из них. В частности, трудно объяснить короткую продолжительность и высокую светимость. Возможно, мы видим нечто совершенно новое!» - пояснил астроном из Университета Карнеги-Меллона Брендан О'Коннор.
Ученые проанализировали данные нескольких наземных и космических телескопов, чтобы определить, что именно произошло в космосе, но не смогли разгадать эту загадку. EP240408a вспыхнул мягким рентгеновским излучением в течение первых 10 секунд, затем вышел на плато с устойчивым свечением и находился в таком состоянии примерно четыре дня, а затем затух в течение одного дня.
Это намного дольше, чем большинство гамма-всплесков, которые продолжаются несколько часов, но все же недостаточно долго, чтобы вписаться в другие известные науке параметры.
«Когда мы видим что-то столь яркое в течение столь длительного времени в рентгеновских лучах, у него обычно есть чрезвычайно яркий радиоаналог. А здесь его нет, что весьма необычно», - пояснил О'Коннор.
Исключив несколько возможных объяснений, астрономы выдвинули версию, что это вспышки света от поглощения звезды черной дырой. Однако радиоизлучения, сопровождающего такие явления, не наблюдается. Если в будущем удастся зафиксировать радиосигналы, то гипотеза будет подтверждена. Если же нет, то, возможно, ученым предстоит изучить совершенно новый вид космических явлений.
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