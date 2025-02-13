Что такое DVD-Audio: забытый формат для аудиофилов

До падения оптических дисков многие производители надеялись, что место CD займет другой формат — DVD-A, разработанный с прицелом на высокое качество звука. Портал howtogeek.com рассказал об этом стандарте и том, чем он отличался от конкурентов.

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Что такое DVD-A

Формат DVD-Audio (DVD-A) впервые появился в качестве стандарта для аудиодисков в 1999 году. Как и любой другой вид DVD, он предлагает емкость до 8,5 ГБ, но в DVD-A этот объем почти целиком уходит на аудиоданные. По сравнению с обычными CD емкостью всего 650-700 МБ формат DVD-A позволяет записывать звуковые дорожки в гораздо более высоком качестве. Помимо этого, DVD-A поддерживает микширование без потери качества в объемном звуке – другими словами, музыку для систем 5.1 или ниже.

Чем DVD-A отличается от других hi-res форматов

На момент анонса у DVD-A было несколько конкурентов, в том числе SACD — или Super Audio Compact Disc. Хотя и SACD, и DVD-A поддерживали звук в высоком разрешении, у первого не было опции многоканального микширования, да и объем был значительно ниже. Конечно, у SACD были гибридные двусторонние диски, предлагавшие примерно 4,5 ГБ свободного места, но даже в этом случае двуслойный SACD по объему не опережал двуслойный DVD-A.

Другим преимуществом DVD-A была поддержка видеоданных, таких как меню, короткометражки или музыкальные клипы. Формат достаточно хорошо сохранился даже на фоне современных аналогов. Он способен как на 96 кГц, так и на 192 кГц, если кому-то вдруг захочется записать музыку для летучих мышей, слонов и китов.

Популярность DVD-A

По данным архива Discogs, на DVD-A отпечатано приблизительно 2 000 тайтлов — гораздо меньше 16 000 на SACD. Последний не смог стать наследником CD из-за бума iPod и цифрового распространения музыки, однако DVD-A был даже более нишевым.

Предсказуемо, значительную долю музыки, опубликованной для этого формата, составляют классические и джазовые композиции — фавориты аудиофилов. На DVD-A зачастую публиковали только самые популярные и хитовые альбомы: по слухам, версия легендарного Dark Side of the Moon от Pink Floyd в этом формате невероятно хороша в 5.1.

Почему этот стандарт так и остался достаточно скромным? Отчасти причина в сложности производства. Монтаж стерео-дорожек под многоканальное микширование — непростая задача. Одно дело, если на руках у продюсера есть живая, объемная запись оркестрового выступления, но хирургические манипуляции с существующей стерео-записью для конвертирования музыки в объемный формат — совсем другой разговор.

Наконец, последний фактор — необходимость специальной аппаратуры. Многие DVD-A диски предлагают ту или иную форму совместимости с обычными проигрывателями, но она не всегда гарантирована. Для того, чтобы извлечь из формата максимум, нужна техника, которая его поддерживает. А т.к. стандарт нишевый, его поддержка встречается еще реже, из-за чего проигрыватели для DVD-A могут стоить очень больших денег.