Эксперт объяснил желание Илона Маска выкупить компанию-разработчика ChatGPT

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал планы миллиардера Илона Маска по покупке некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI.

Консорциум инвесторов под руководством Маска ранее предложил $97,4 млрд за контроль над некоммерческой организацией OpenAI, которая стоит за созданием чат-бота ChatGPT. По данным The Wall Street Journal, адвокат Маска, Марк Тоберофф, подал соответствующую заявку в совет директоров OpenAI. Тем не менее глава OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение, заявив, что для него это неинтересно. В комментарии в социальной сети X он предложил, что вместо этого Маск мог бы рассмотреть возможность покупки соцсети X (Twitter), которую он приобрел в 2022 году.

Эксперт напомнил, что Маск стоял у истоков создания OpenAI, однако покинул компанию в 2018 году из-за разногласий с Альтманом.

Заявляя о своей заинтересованности в компании, Маск действует по тому же принципу, что и его соратник Дональд Трамп. Президент США выступает с аналогичными заявлениями касательно Канады, Гренландии и так далее. И в случае с Маском такая же история. Но проблема в том, что стоимость OpenAI значительно больше, чем предлагает Маск. Сумма, которую он предложил, сопоставима с одним из раундов инвестиций в компанию. Поэтому ее можно назвать символической. Так что предложение бизнесмена следует рассматривать как его очередное заявление об интересе к компании. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

На сегодняшний день OpenAI является одним из лидеров на рынке искусственного интеллекта, что привлекает Маска, подчеркнул специалист.

« К о м п а н и я « х а й п и т » , у н е е б о л ь ш и е п е р с п е к т и в ы . К р о м е т о г о , р а н е е Т р а м п с о з д а л к р у п н ы й ф о н д , к о т о р ы й , п о м и м о п р о ч е г о , б у д е т п о м о г а т ь O p e n A I с и н ф р а с т р у к т у р о й . П о э т о м у и н т е р е с М а с к а п о н я т е н , в е д ь с о з д а н н ы й е г о с т а р т а п о м И И - ч а т - б о т п о д н а з в а н и е м G r o k п о к а н е м о ж е т д о г н а т ь п о к а ч е с т в у в ы д а в а е м о г о т е к с т а р а з р а б о т к и O p e n A I » , - о т м е т и л З ы к о в .

Зыков вместе с тем объяснил призыв Маска вернуться к открытому исходному коду в OpenAI. По его словам, сейчас компания работает не в том формате, который изначально видел для нее Маск.

« М а с к и з н а ч а л ь н о с о з д а в а л к о м п а н и ю к а к н е к о м м е р ч е с к у ю . О н с ч и т а е т , ч т о л ю д и д о л ж н ы в и д е т ь , н а к а к и х п р и н ц и п а х с о з д а е т с я O p e n A I , с ч и т а е т , ч т о р а з р а б о т к и к о м п а н и и н е д о л ж н ы и с п о л ь з о в а т ь с я в т а к и х ц е л я х , к о т о р ы е м о г у т н а в р е д и т ь л ю д я м . Т а к ж е о н в ы с т у п а е т п р о т и в ц е н з у р н ы х о г р а н и ч е н и й и т а к д а л е е . А о т к р ы т ы й к о д п о з в о л я е т с о о б щ е с т в у д о п о л н я т ь , д о р а б а т ы в а т ь р а з р а б о т к и , а т а к ж е о т с л е ж и в а т ь , в к а к о м н а п р а в л е н и и и д е т р а з в и т и е к о м п а н и и . П р и э т о м в н а с т о я щ е е в р е м я O p e n A I в с е б о л ь ш е к о м м е р ц и а л и з и р у е т с я , а в с о с т а в с о в е т а д и р е к т о р о в к о м п а н и и в о ш л и п р е д с т а в и т е л и Пентагона. Кроме того, OpenAI все активнее интегрируется в различные сервисы, включая сервисы своего инвестора – Microsoft. В связи с этим у Маска есть определенное разочарование компанией, у истоков которой он стоял. Подозреваю, что теперь ему принципиально важно показать, что он все еще верит в OpenAI и заинтересован в ней», - отметил эксперт, добавив, что стратегия Маска по покупке OpenAI отчасти напоминает его стратегию по покупке соцсети Twitter.

В обозримой перспективе Маск продолжит попытки приобрести OpenAI, но при этом не остановит работу над Grok, считает аналитик.

« Э т о н е п о с л е д н е е п о д о б н о е з а я в л е н и е М а с к а , о н п е р и о д и ч е с к и б у д е т н а п о м и н а т ь о с в о е й з а и н т е р е с о в а н н о с т и в к о м п а н и и . П о л а г а ю , м ы е щ е у в и д и м е г о с л о в е с н ы е п е р е п а л к и с Альтманом… Сейчас OpenAI можно сравнить с компанией Apple времен Стива Джобса. Это компания, которая задает тренды в своей области. Они набивают шишки на своем пути, периодически сворачивают не туда, но вместе с тем за ними идут все остальные», - заключил он.

Ранее на конференции в Германии Маск заявил, что не собирается приобретать TikTok и не имеет планов на его развитие.