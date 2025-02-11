Эксперт объяснил желание Илона Маска выкупить компанию-разработчика ChatGPT
IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал планы миллиардера Илона Маска по покупке некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI.
Консорциум инвесторов под руководством Маска ранее предложил $97,4 млрд за контроль над некоммерческой организацией OpenAI, которая стоит за созданием чат-бота ChatGPT. По данным The Wall Street Journal, адвокат Маска, Марк Тоберофф, подал соответствующую заявку в совет директоров OpenAI. Тем не менее глава OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение, заявив, что для него это неинтересно. В комментарии в социальной сети X он предложил, что вместо этого Маск мог бы рассмотреть возможность покупки соцсети X (Twitter), которую он приобрел в 2022 году.
Эксперт напомнил, что Маск стоял у истоков создания OpenAI, однако покинул компанию в 2018 году из-за разногласий с Альтманом.
Заявляя о своей заинтересованности в компании, Маск действует по тому же принципу, что и его соратник Дональд Трамп. Президент США выступает с аналогичными заявлениями касательно Канады, Гренландии и так далее. И в случае с Маском такая же история. Но проблема в том, что стоимость OpenAI значительно больше, чем предлагает Маск. Сумма, которую он предложил, сопоставима с одним из раундов инвестиций в компанию. Поэтому ее можно назвать символической. Так что предложение бизнесмена следует рассматривать как его очередное заявление об интересе к компании.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
На сегодняшний день OpenAI является одним из лидеров на рынке искусственного интеллекта, что привлекает Маска, подчеркнул специалист.
«Компания «хайпит», у нее большие перспективы. Кроме того, ранее Трамп создал крупный фонд, который, помимо прочего, будет помогать OpenAI с инфраструктурой. Поэтому интерес Маска понятен, ведь созданный его стартапом ИИ-чат-бот под названием Grok пока не может догнать по качеству выдаваемого текста разработки OpenAI», - отметил Зыков.
Зыков вместе с тем объяснил призыв Маска вернуться к открытому исходному коду в OpenAI. По его словам, сейчас компания работает не в том формате, который изначально видел для нее Маск.
«Маск изначально создавал компанию как некоммерческую. Он считает, что люди должны видеть, на каких принципах создается OpenAI, считает, что разработки компании не должны использоваться в таких целях, которые могут навредить людям. Также он выступает против цензурных ограничений и так далее. А открытый код позволяет сообществу дополнять, дорабатывать разработки, а также отслеживать, в каком направлении идет развитие компании. При этом в настоящее время OpenAI все больше коммерциализируется, а в состав совета директоров компании вошли представители Пентагона. Кроме того, OpenAI все активнее интегрируется в различные сервисы, включая сервисы своего инвестора – Microsoft. В связи с этим у Маска есть определенное разочарование компанией, у истоков которой он стоял. Подозреваю, что теперь ему принципиально важно показать, что он все еще верит в OpenAI и заинтересован в ней», - отметил эксперт, добавив, что стратегия Маска по покупке OpenAI отчасти напоминает его стратегию по покупке соцсети Twitter.
В обозримой перспективе Маск продолжит попытки приобрести OpenAI, но при этом не остановит работу над Grok, считает аналитик.
«Это не последнее подобное заявление Маска, он периодически будет напоминать о своей заинтересованности в компании. Полагаю, мы еще увидим его словесные перепалки с Альтманом… Сейчас OpenAI можно сравнить с компанией Apple времен Стива Джобса. Это компания, которая задает тренды в своей области. Они набивают шишки на своем пути, периодически сворачивают не туда, но вместе с тем за ними идут все остальные», - заключил он.
Ранее на конференции в Германии Маск заявил, что не собирается приобретать TikTok и не имеет планов на его развитие.