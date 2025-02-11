Летящий к Земле астероид может столкнуться с Луной

Астероид 2024 YR4 летит к Земле, но есть очень небольшой шанс, что Луна примет удар на себя.

По прогнозам на основе последних наблюдений глыба размером с Пизанскую башню врежется в Землю 22 декабря 2032 года с вероятностью 2,1%. Новые орбитальные расчеты, выполненные Дэвидом Рэнкином из Аризонского университета, инженером группы охотников за астероидами Catalina Sky Survey, показывают около 0,3% вероятности столкновения объекта с Луной.

Такой сценарий был бы предпочтительнее для человечества. На Луне может образоваться кратер диаметром от 500 до 2000 метров, но Земля не пострадает.

« С у щ е с т в у е т в е р о я т н о с т ь , ч т о э т о в ы б р о с и т ч а с т ь м а т е р и а л а , к о т о р ы й м о ж е т у д а р и т ь п о З е м л е , н о я о ч е н ь с о м н е в а ю с ь , ч т о э т о в ы з о в е т к а к у ю - л и б о с е р ь е з н у ю у г р о з у » , — г о в о р и т Р э н к и н . « М ы б ы л и б ы в п о л н о й б е з о п а с н о с т и н а З е м л е » , — п о д т в е р ж д а е т п р о ф е с с о р п л а н е т о л о г и и Г а р е т К о л л и н з и з И м п е р с к о г о к о л л е д ж а Лондона.

По его мнению, небольшие фрагменты выброшенного материала могут долететь до Земли, но сгорят в атмосфере.

В отличие от Земли, у Луны нет атмосферы, чтобы защитить ее от 2024 YR4. Поэтому если он врежется на ошеломляющей скорости 50 тысяч км/ч, это вызовет взрыв в 343 раза более мощный, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму.

Астероид 2024 YR4: ждет ли Землю катастрофа в 2032 году?

Взрыв «был бы очень заметен для любого космического аппарата, наблюдающего с лунной орбиты», полагает Майкл Буш из Института SETI в Калифорнии. Но может быть не заметен невооруженным глазом с Земли, поскольку «вспышка будет конкурировать с яркостью остальной части Луны».

« В с п ы ш к а о т у д а р а и с п а р и в ш е й с я п о р о д ы б у д е т в и д н а с З е м л и д а ж е д н е м » , — з а в е р и л , в с в о ю о ч е р е д ь , К о л л и н з . « У д а р м о ж е т б ы т ь я р ч е п о л н о й Л у н ы . М о ж н о с у в е р е н н о с т ь ю с к а з а т ь , ч т о е г о б у д е т в и д н о н е в о о р у ж е н н ы м г л а з о м » , — с о г л а с е н а с т р о н о м Д э н и е л Б а м б е р г е р и з о б с е р в а т о р и и Н о р т х о л т - Б р а н ч в Лондоне.

По расчетам Рэнкина, в случае столкновения 2024 YR4 с нашим спутником область возможных мест удара простирается от юга от Моря Кризисов на севере до кратера Тихо на юге — все на видимой стороне Луны.