Раскрыта неожиданная опасность антициклонов

Антициклоны, которые приносят с собой повышенное атмосферное давление, оказывают влияние на технику, в том числе самолеты. По словам опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, авиасуда в таких условиях не могут взлететь и сесть, поскольку у встроенных в них в настоящее время автоматических электронных систем нет таких возможностей.

Раскрыта неожиданная опасность антициклонов
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Напомним, что с 5 февраля в европейскую часть России пришел сибирский антициклон, который принес с собой рекордное атмосферное давление. Больше всего от него пострадал Санкт-Петербург, где были отменены десятки рейсов.

По словам заслуженного пилота России и летчика-испытателя Вадима Базыкина, у каждого самолета есть показатели минимальной барической высоты, при которой возможен полет, и все они записаны автоматикой. В частности, для того, чтобы выставить высотомер необходимо ввести показатель атмосферного давления аэропорта, предельное значение которого 1050 гектопаскалей или 788 миллиметров ртутного столба.

«Выше невозможно, и, если пилот вводит какое-то значение выше, получается, что у него самолет стоит ниже взлетно-посадочной полосы. Это нелепость, с одной стороны, но так устроена автоматика, так придумал человек. 1013 гектопаскалей соответствует нормальному атмосферному давлению в 760 миллиметров ртутного столба. А когда 1054 гектопаскалей это уже 790 миллиметров ртутного столба с чем-то, и это уже за пределами. Взлетать и садиться при таких значениях возможно, существуют специальные "процедуры", но на усмотрение и под ответственность командира воздушного судна», добавил Базыкин.

Аналогичное мнение высказал специалист департамента развития ФГБУ «Институт стандартизации» Владислав Жуков. Он отметил, что все разнообразные средства автоматики, которые существуют сегодня, призваны создавать комфортные и безопасные условия для нашей жизнедеятельности и логично, что при их проектировании человек просто не мог учесть все возможные изменения окружающей обстановки.

«Ведь техника не обладает способностью нашего мышления адаптироваться к каким-то неординарным, необычным условиям». Другими словами, изменение статистических параметров для автоматики является непреодолимым барьером. То есть повышение АД выше нормы может повлиять на работу автоматики», указал Жуков.

Он выразил уверенность, что, вероятно, со временем данную проблему удастся решить.

Наука и техника
Вадим Базыкин
Санкт-Петербург