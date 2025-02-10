Раскрыта неожиданная опасность антициклонов
Антициклоны, которые приносят с собой повышенное атмосферное давление, оказывают влияние на технику, в том числе самолеты. По словам опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, авиасуда в таких условиях не могут взлететь и сесть, поскольку у встроенных в них в настоящее время автоматических электронных систем нет таких возможностей.
Напомним, что с 5 февраля в европейскую часть России пришел сибирский антициклон, который принес с собой рекордное атмосферное давление. Больше всего от него пострадал Санкт-Петербург, где были отменены десятки рейсов.
По словам заслуженного пилота России и летчика-испытателя Вадима Базыкина, у каждого самолета есть показатели минимальной барической высоты, при которой возможен полет, и все они записаны автоматикой. В частности, для того, чтобы выставить высотомер необходимо ввести показатель атмосферного давления аэропорта, предельное значение которого 1050 гектопаскалей или 788 миллиметров ртутного столба.
«Выше невозможно, и, если пилот вводит какое-то значение выше, получается, что у него самолет стоит ниже взлетно-посадочной полосы. Это нелепость, с одной стороны, но так устроена автоматика, так придумал человек. 1013 гектопаскалей соответствует нормальному атмосферному давлению в 760 миллиметров ртутного столба. А когда 1054 гектопаскалей — это уже 790 миллиметров ртутного столба с чем-то, и это уже за пределами. Взлетать и садиться при таких значениях возможно, существуют специальные "процедуры", но на усмотрение и под ответственность командира воздушного судна», — добавил Базыкин.
Аналогичное мнение высказал специалист департамента развития ФГБУ «Институт стандартизации» Владислав Жуков. Он отметил, что все разнообразные средства автоматики, которые существуют сегодня, призваны создавать комфортные и безопасные условия для нашей жизнедеятельности и логично, что при их проектировании человек просто не мог учесть все возможные изменения окружающей обстановки.
«Ведь техника не обладает способностью нашего мышления адаптироваться к каким-то неординарным, необычным условиям». Другими словами, изменение статистических параметров для автоматики является непреодолимым барьером. То есть повышение АД выше нормы может повлиять на работу автоматики», — указал Жуков.
Он выразил уверенность, что, вероятно, со временем данную проблему удастся решить.