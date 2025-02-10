Раскрыта неожиданная опасность антициклонов

Антициклоны, которые приносят с собой повышенное атмосферное давление, оказывают влияние на технику, в том числе самолеты. По словам опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, авиасуда в таких условиях не могут взлететь и сесть, поскольку у встроенных в них в настоящее время автоматических электронных систем нет таких возможностей.

Напомним, что с 5 февраля в европейскую часть России пришел сибирский антициклон, который принес с собой рекордное атмосферное давление. Больше всего от него пострадал Санкт-Петербург, где были отменены десятки рейсов.

По словам заслуженного пилота России и летчика-испытателя Вадима Базыкина, у каждого самолета есть показатели минимальной барической высоты, при которой возможен полет, и все они записаны автоматикой. В частности, для того, чтобы выставить высотомер необходимо ввести показатель атмосферного давления аэропорта, предельное значение которого 1050 гектопаскалей или 788 миллиметров ртутного столба.

« В ы ш е н е в о з м о ж н о , и , е с л и п и л о т в в о д и т к а к о е - т о з н а ч е н и е в ы ш е , п о л у ч а е т с я , ч т о у н е г о с а м о л е т с т о и т н и ж е в з л е т н о - п о с а д о ч н о й п о л о с ы . Э т о н е л е п о с т ь , с о д н о й с т о р о н ы , н о т а к у с т р о е н а а в т о м а т и к а , т а к п р и д у м а л ч е л о в е к . 1 0 1 3 г е к т о п а с к а л е й с о о т в е т с т в у е т н о р м а л ь н о м у а т м о с ф е р н о м у д а в л е н и ю в 7 6 0 м и л л и м е т р о в р т у т н о г о с т о л б а . А к о г д а 1 0 5 4 г е к т о п а с к а л е й — э т о у ж е 7 9 0 м и л л и м е т р о в р т у т н о г о с т о л б а с ч е м - т о , и э т о у ж е з а п р е д е л а м и . В з л е т а т ь и с а д и т ь с я п р и т а к и х з н а ч е н и я х в о з м о ж н о , с у щ е с т в у ю т с п е ц и а л ь н ы е " п р о ц е д у р ы " , н о н а у с м о т р е н и е и п о д о т в е т с т в е н н о с т ь к о м а н д и р а в о з д у ш н о г о с у д н а » , — д о б а в и л Базыкин.

Аналогичное мнение высказал специалист департамента развития ФГБУ «Институт стандартизации» Владислав Жуков. Он отметил, что все разнообразные средства автоматики, которые существуют сегодня, призваны создавать комфортные и безопасные условия для нашей жизнедеятельности и логично, что при их проектировании человек просто не мог учесть все возможные изменения окружающей обстановки.

« В е д ь т е х н и к а н е о б л а д а е т с п о с о б н о с т ь ю н а ш е г о м ы ш л е н и я а д а п т и р о в а т ь с я к к а к и м - т о н е о р д и н а р н ы м , н е о б ы ч н ы м у с л о в и я м » . Д р у г и м и с л о в а м и , и з м е н е н и е с т а т и с т и ч е с к и х п а р а м е т р о в д л я а в т о м а т и к и я в л я е т с я н е п р е о д о л и м ы м б а р ь е р о м . Т о е с т ь п о в ы ш е н и е А Д в ы ш е н о р м ы м о ж е т п о в л и я т ь н а р а б о т у а в т о м а т и к и » , — у к а з а л Ж у к о в .

Он выразил уверенность, что, вероятно, со временем данную проблему удастся решить.